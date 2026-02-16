Chi è Tommaso Saccardi | jolly azzurro nello slalom delle Olimpiadi piazzamento finale e distacco

Tommaso Saccardi ha concluso al 12° posto nello slalom dei Giochi Olimpici, dopo aver perso alcune posizioni nella seconda manche. La gara si è svolta sulle piste di Pechino e il suo distacco dal vincitore è stato di 2 secondi. Durante la discesa, Saccardi ha mostrato una buona tenuta, ma alcuni errori gli sono costati terreno rispetto ai concorrenti più veloci.

AGGIORNAMENTO ORE 14.40. Tommaso Saccardi ha perso un paio di posizioni nella seconda manche e ha concluso al 12mo posto con un ritardo di 2.73 dallo svizzero Loic Meillard, nuovo Campione Olimpico di slalom. — Tommaso Saccardi ha confezionato una splendida prestazione nella prima manche dello slalom delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: presentatosi al cancelletto di partenza con il pettorale numero 37, l’azzurro si è scatenato sulla rovinata pista Stelvio di Bormio e sotto una fittissima nevicata è riuscito a firmare il decimo riscontro cronometrico. Il 24enne ha tagliato il traguardo con il tempo di 58. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tommaso Saccardi ha fatto una grande gara nello slalom di Milano Cortina 2026, ma non ha conquistato punti in Coppa del Mondo.

Tommaso Saccardi ha vinto lo slalom di Coppa Europa a Baqueira Beret.

