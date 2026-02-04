Tommaso Saccardi trionfa nello slalom di Coppa Europa a Baqueira Beret Canins e Maurberger in Top 15

Tommaso Saccardi ha vinto lo slalom di Coppa Europa a Baqueira Beret. L’atleta italiano ha domato le piste spagnole, conquistando il primo posto. Canins e Maurberger hanno chiuso tra i primi 15, portando punti importanti per l’Italia. La gara si è svolta tra neve e vento, ma Saccardi ha mostrato grande determinazione.

Si tinge d’azzurro lo slalom speciale di Coppa Europa disputato sulle nevi spagnole di Baqueira Beret. Uno splendido Tommaso Saccardi si aggiudica entrambe le manche e conquista, con merito, il trionfo finale. Completano l’ottima prova azzurra i piazzamenti in Top 15 di Matteo Canins e Simon Maurberger. Saccard i, sceso con il pettorale numero tre, chiude la prima prova al comando con il tempo di 55.39 e termina una seconda discesa letteralmente dominata con 1:58.13. L’italiano precede i francesi Hugo Desgrippes, secondo con un ritardo di +1.26, e Antoine Azzolin, terzo a +1.44. Si ferma ai piedi del podio Adam Hofstedt. 🔗 Leggi su Oasport.it

