Chi è Tommaso Saccardi | jolly azzurro in slalom mai a punti in Coppa del Mondo!

Tommaso Saccardi ha confezionato una splendida prestazione nella prima manche dello slalom delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: presentatosi al cancelletto di partenza con il pettorale numero 37, l’azzurro si è scatenato sulla rovinata pista Stelvio di Bormio e sotto una fittissima nevicata è riuscito a firmare il decimo riscontro cronometrico. Il 24enne ha tagliato il traguardo con il tempo di 58.37, chiudendo in decima posizione: pregevole inserimento in top-10 con pettorale altissimo, unico italiano a completare la prova dopo le dolorose uscite dell’accreditato Alex Vinatzer (scivolato dopo sei secondi e poi definitivamente out nei pressi di una doppia poco dopo il primo intermedio), di Tommaso Sala e di Tobias Kastlunger (è giunto all’arrivo, ma ha inforcato in un passaggio precedente). 🔗 Leggi su Oasport.it

