Chi è Tommaso Saccardi | jolly azzurro in slalom mai a punti in Coppa del Mondo!
Tommaso Saccardi ha confezionato una splendida prestazione nella prima manche dello slalom delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: presentatosi al cancelletto di partenza con il pettorale numero 37, l’azzurro si è scatenato sulla rovinata pista Stelvio di Bormio e sotto una fittissima nevicata è riuscito a firmare il decimo riscontro cronometrico. Il 24enne ha tagliato il traguardo con il tempo di 58.37, chiudendo in decima posizione: pregevole inserimento in top-10 con pettorale altissimo, unico italiano a completare la prova dopo le dolorose uscite dell’accreditato Alex Vinatzer (scivolato dopo sei secondi e poi definitivamente out nei pressi di una doppia poco dopo il primo intermedio), di Tommaso Sala e di Tobias Kastlunger (è giunto all’arrivo, ma ha inforcato in un passaggio precedente). 🔗 Leggi su Oasport.it
Chi è Tommaso Giacomel, il biatleta che sta dominando la Coppa del Mondo che un azzurro non ha mai vinto
Tommaso Giacomel è un biatleta italiano che sta emergendo nella Coppa del Mondo, distinguendosi per le sue prestazioni.
Tommaso Saccardi trionfa nello slalom di Coppa Europa a Baqueira Beret. Canins e Maurberger in Top 15
Tommaso Saccardi ha vinto lo slalom di Coppa Europa a Baqueira Beret.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Olimpiadi, buon debutto per il lesignanese Tommaso SaccardiDa Lesignano alle Olimpiadi: buon debutto per Tommaso Saccardi che nella combinata a squadre maschile ha chiuso la gara a Bormio, in coppia con il discesista Mattia Casse, al 14esimo posto. Molto ramm ... gazzettadiparma.it
Tommaso Saccardi trionfa nello slalom di Coppa Europa a Baqueira Beret. Canins e Maurberger in Top 15Si tinge d'azzurro lo slalom speciale di Coppa Europa disputato sulle nevi spagnole di Baqueira Beret. Uno splendido Tommaso Saccardi si aggiudica ... oasport.it
È il giorno dell’ultimo slalom olimpico maschile! Stelvio Ski Centre 10:00 1ª manche 13:30 2ª manche In pista gli azzurri: Alex Vinatzer Tobias Kastlunger Tommaso Saccardi Tommaso Sala Ultimo atto tra i pali stretti: tecnica, nervi saldi e sogno oli - facebook.com facebook
…e prima di dormire: AZZURRI IN GARA lun 16 feb (Vi metto prima le finali) FINALE 13.30 - Sci alpino Slalom U - 2ª manche Tobias Kastlunger Tommaso Saccardi Tommaso Sala Alex Vinatzer FINALE 19.30 - sci acrobatico Freeski big x.com