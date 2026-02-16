Chi è Tommaso Saccardi | jolly azzurro in slalom mai a punti in Coppa del Mondo!

Da oasport.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tommaso Saccardi ha fatto una grande gara nello slalom di Milano Cortina 2026, ma non ha conquistato punti in Coppa del Mondo. La sua prestazione, infatti, è avvenuta durante le Olimpiadi, in una giornata difficile a causa della neve intensa. Presentatosi con il pettorale 37 sulla pista Stelvio di Bormio, l’atleta azzurro ha affrontato la prova con determinazione, riuscendo a chiudere al decimo posto nella prima manche.

Tommaso Saccardi ha confezionato una splendida prestazione nella prima manche dello slalom delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: presentatosi al cancelletto di partenza con il pettorale numero 37, l’azzurro si è scatenato sulla rovinata pista Stelvio di Bormio e sotto una fittissima nevicata è riuscito a firmare il decimo riscontro cronometrico. Il 24enne ha tagliato il traguardo con il tempo di 58.37, chiudendo in decima posizione: pregevole inserimento in top-10 con pettorale altissimo, unico italiano a completare la prova dopo le dolorose uscite dell’accreditato Alex Vinatzer (scivolato dopo sei secondi e poi definitivamente out nei pressi di una doppia poco dopo il primo intermedio), di Tommaso Sala e di Tobias Kastlunger (è giunto all’arrivo, ma ha inforcato in un passaggio precedente). 🔗 Leggi su Oasport.it

chi 232 tommaso saccardi jolly azzurro in slalom mai a punti in coppa del mondo
© Oasport.it - Chi è Tommaso Saccardi: jolly azzurro in slalom, mai a punti in Coppa del Mondo!

Chi è Tommaso Giacomel, il biatleta che sta dominando la Coppa del Mondo che un azzurro non ha mai vinto

Tommaso Giacomel è un biatleta italiano che sta emergendo nella Coppa del Mondo, distinguendosi per le sue prestazioni.

Tommaso Saccardi trionfa nello slalom di Coppa Europa a Baqueira Beret. Canins e Maurberger in Top 15

Tommaso Saccardi ha vinto lo slalom di Coppa Europa a Baqueira Beret.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pettorali di partenza dello slalom maschile del 16 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; RECAP! Team Combined maschile: sfuma l'oro all'Italia, Vinatzer scivola 7°; Saccardi rompe il ghiaccio a Bormio: debutto olimpico tra coraggio e sfortuna; Von Allmen/Nef trionfano nella combinata a squadre, Paris/Sala sono 5/i, Franzoni/Vinatzer 7/i.

chi è tommaso saccardiOlimpiadi, buon debutto per il lesignanese Tommaso SaccardiDa Lesignano alle Olimpiadi: buon debutto per Tommaso Saccardi che nella combinata a squadre maschile ha chiuso la gara a Bormio, in coppia con il discesista Mattia Casse, al 14esimo posto. Molto ramm ... gazzettadiparma.it

Tommaso Saccardi trionfa nello slalom di Coppa Europa a Baqueira Beret. Canins e Maurberger in Top 15Si tinge d'azzurro lo slalom speciale di Coppa Europa disputato sulle nevi spagnole di Baqueira Beret. Uno splendido Tommaso Saccardi si aggiudica ... oasport.it