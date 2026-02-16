Chi è l’uomo che ha cercato di rapire la bimba al supermercato | senzatetto già identificato ha rotto una gamba alla piccola
L’uomo che ha tentato di rapire una bambina al supermercato di Bergamo è un senzatetto già identificato dalla polizia. La sua azione violenta ha causato una frattura alla gamba della piccola, che stava facendo la spesa con la madre. La scena si è svolta in pochi secondi, lasciando tutti sconvolti.
Bergamo – Le porte del supermercato si aprono, un uomo trasandato appare all’improvviso. Il tempo di uno sguardo, si piega e afferra una bambina strappandola con violenza alla madre. Nonostante il dolore, una gamba ingessata e tanta paura, la piccola di un anno e mezzo, che ha rischiato di essere rapita fuori da un centro commerciale di Bergamo, forse un giorno non ricorderà più nulla di quello che le è accaduto sabato pomeriggio. I suoi genitori invece rivivranno quell’incubo ancora per tanto tempo. Cosa sia passato per la testa del cittadino romeno di 47 anni senza fissa dimora che l’ha afferrata e strappata con violenza alla madre all’ingresso di un supermercato è ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
