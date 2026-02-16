Un senzatetto di 45 anni, già identificato dalla polizia, ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo al supermercato di Bergamo, rompendo la gamba alla piccola nel tentativo di portarla via. La scena si è svolta in pochi secondi: l’uomo si è improvvisamente avvicinato alla famiglia, ha afferrato la bambina e ha cercato di allontanarsi, mentre la madre cercava di bloccarlo. La bambina ha avuto bisogno di cure mediche per la frattura riportata.

Bergamo – Le porte del supermercato si aprono, un uomo trasandato appare all’improvviso. Il tempo di uno sguardo, si piega e afferra una bambina strappandola con violenza alla madre. Nonostante il dolore, una gamba ingessata e tanta paura, la piccola di un anno e mezzo, che ha rischiato di essere rapita fuori da un centro commerciale di Bergamo, forse un giorno non ricorderà più nulla di quello che le è accaduto sabato pomeriggio. I suoi genitori invece rivivranno quell’incubo ancora per tanto tempo. Cosa sia passato per la testa del cittadino romeno di 47 anni senza fissa dimora che l’ha afferrata e strappata con violenza alla madre all’ingresso di un supermercato è ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è l’uomo che ha cercato di rapire la bimba al supermercato: senzatetto, già identificato, ha rotto una gamba alla piccola di un anno e mezzo

Un uomo di 37 anni, senza fissa dimora e di nazionalità rumena, è stato arrestato oggi dalla polizia dopo aver cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo all’ingresso di un supermercato.

Un uomo romeno di 47 anni, senza residenza fissa, ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo al supermercato e, nel farlo, le ha rotto una gamba.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.