Che Tempo Che Fa le pagelle del 7 dicembre | Paolini-Errani duo perfetto 10 la letterina di Luciana 8

Che Tempo Che Fa è tornato puntuale come un orologio per la sua puntata di domenica 7 dicembre e ancora una volta Fabio Fazio è riuscito a mettere insieme mondi apparentemente lontani, ma sorprendentemente dialoganti. Al centro della serata ci sono loro: Jasmine Paolini e Sara Errani, simbolo del tennis italiano al femminile e vincitrici della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al loro fianco, la spensieratezza di Orietta Berti e il doppio binario televisivoteatrale con Alessandro Preziosi e Vincenzo Salemme. Spazio anche all’arte con Michelangelo Pistoretto. A sorpresa, Fazio annuncia uno speciale del programma dedicato alla compianta Ornella Vanoni, in arrivo sul Nove il 18 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Che Tempo Che Fa, le pagelle del 7 dicembre: Paolini-Errani duo perfetto (10), la letterina di Luciana (8)

