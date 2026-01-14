L'incompetenza che fa carriera | che cos'è l'effetto Dunning-Kruger
L’effetto Dunning-Kruger descrive un fenomeno in cui persone con scarse competenze sopravvalutano le proprie capacità, mentre chi è più competente tende a sottovalutarsi. Questo bias cognitivo può influenzare decisioni e comportamenti sul lavoro, dando origine a una percezione distorta delle proprie competenze. Comprendere questo fenomeno aiuta a migliorare l’autoconsapevolezza e a favorire un ambiente professionale più equilibrato e realistico.
Quando l’incompetenza si crede brillante e l’esperienza si mette in dubbio. Effetto Dunning-Kruger, l’errore che confonde sicurezza e capacità nel lavoro di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
