L'abilità che aiuta a migliorare l'apprendimento ma che molti sottovalutano | cos'è la metacognizione
La metacognizione, ossia la capacità di riflettere sul proprio pensiero, viene spesso presa sottogamba dai genitori, eppure si tratta è una leva potente per aiutare bambini e ragazzi a capire come imparano e, pertanto, a migliorare davvero il loro studio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
