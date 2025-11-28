Charlene di Monaco, suo marito Alberto e i gemelli Jacques e Gabriella hanno accesso le luci di Natale nel Principato con la tradizionale cerimonia che si svolge ogni anno sulla piazza del Palais Princier. Poi il Principe si è concesso una serata da single con l’amico Emanuele Filiberto di Savoia e l’amante di lui, Adriana Abascal. Charlene di Monaco, i gemelli accendono le luci di Natale. Le Feste di Natale a Montecarlo sono ufficialmente iniziate con l’accensione delle luminarie. A “spingere l’interruttore rosso” sono stati Jacques e Gabriella, i figli di Charlene di Monaco e Alberto, una consuetudine che si ripete ormai da un paio di anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlene di Monaco accende il Natale coi figli, Alberto serata complice con Emanuele Filiberto di Savoia