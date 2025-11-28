Charlene di Monaco accende il Natale coi figli Alberto serata complice con Emanuele Filiberto di Savoia

Dilei.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Charlene di Monaco, suo marito Alberto e i gemelli Jacques e Gabriella hanno accesso le luci di Natale nel Principato con la tradizionale cerimonia che si svolge ogni anno sulla piazza del Palais Princier. Poi il Principe si è concesso una serata da single con l’amico Emanuele Filiberto di Savoia e l’amante di lui, Adriana Abascal. Charlene di Monaco, i gemelli accendono le luci di Natale. Le Feste di Natale a Montecarlo sono ufficialmente iniziate con l’accensione delle luminarie. A “spingere l’interruttore rosso” sono stati Jacques e Gabriella, i figli di Charlene di Monaco e Alberto, una consuetudine che si ripete ormai da un paio di anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

charlene di monaco accende il natale coi figli alberto serata complice con emanuele filiberto di savoia

© Dilei.it - Charlene di Monaco accende il Natale coi figli, Alberto serata complice con Emanuele Filiberto di Savoia

Argomenti simili trattati di recente

charlene monaco accende nataleCharlene di Monaco accende il Natale coi figli, Alberto serata complice con Emanuele Filiberto di Savoia - Jacques e Gabriella, i figli di Charlene di Monaco, accendono le luci di Natale. Scrive dilei.it

charlene monaco accende nataleIl principe Alberto, Charlène e l'incontro con gli anziani del Principato. Monaco si prepara alla Festa Nazionale - Alberto II è tornato dalla missione nei Paesi del Sudamerica con l'intervento alla Cop30, Charlène fra i gioielli di Joya ... Segnala corriere.it

Charlene di Monaco, la cartolina di Natale svela il lato privato della famiglia - Charlene di Monaco e Alberto hanno battuto tutte le altre Famiglie Reale, pubblicando per primi la cartolina di Natale. Lo riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Charlene Monaco Accende Natale