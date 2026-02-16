Un giovane di Voghera ha perso i soldi in una truffa online dopo aver cercato lavoro. La vittima, attratta da promesse di guadagni rapidi, ha iniziato con piccole somme per ottenere “like” su foto aziendali, ma poi ha investito in criptovalute credendo alle false possibilità di profitto. La polizia ha ricevuto dieci denunce di persone coinvolte in situazioni simili.

VOGHERA (Pavia) Prima piccoli compensi solo per dei “like“ a foto aziendali, poi l’illusione di guadagni facili con modesti investimenti in criptovalute. E invece gli sono spariti più di 20mila euro prima che si rendesse conto che era una truffa e denunciasse l’accaduto alla polizia. La vittima del raggiro è un 36enne di Voghera e le indagini del commissariato della polizia di Stato sono riuscite a risalire a 10 presunti responsabili, residenti in diverse località italiane, ora tutti denunciati in stato di libertà. Il primo contatto con la vittima è stato un messaggio su WhatsApp, da un’utenza con prefisso internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cercava lavoro finisce truffato. Dieci denunce

Durante le festività, sono state individuate dieci persone impiegate senza regolare contratto, con sei attività sospese e diverse denunce nei confronti dei datori di lavoro.

Jordan Belfort, le loup de Wall Street

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.