Da truffato a imputato Il calvario di un operaio finisce con l’assoluzione
Da vittima di una truffa on-line ad imputato con l’accusa di riciclaggio. Protagonista di questa storia, infida come le sabbie mobili, è un operaio versiliese. Finito per un piccolo prestito in un vortice che l’ha risucchiato. E se per superare il calvario personale ci vorrà tempo, quello giudiziario – affrontato con la tutela dell’avvocato Enrico Carboni e celebrato con rito abbreviato – si è concluso con una sentenza di assoluzione. Emessa dal Gup del Tribunale di Lucca, Raffaella Poggi. Tutto è cominciato nel febbraio del 2021. Quando l’uomo ha risposto ad un annuncio su Facebook che prometteva un finanziamento facile e vantaggioso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Sentiti il medico legale, il comandante del Nucleo Investigativo e l'imputato, che si è contraddetto più volte tra vari "non lo so" e "non ricordo" - facebook.com Vai su Facebook
#Sassari, presunta #truffa #bonusfacciate: l'imprenditore edile, principale imputato, ha reso dichiarazioni spontanee negando l'associazione a delinquere e difendendo i suoi collaboratori Vai su X
Da truffato a imputato. Il calvario di un operaio finisce con l’assoluzione - La storia è iniziata nel 2021 con la richiesta di un prestito pubblicizzato sui social. Lo riporta lanazione.it