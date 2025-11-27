Da truffato a imputato Il calvario di un operaio finisce con l’assoluzione

Da vittima di una truffa on-line ad imputato con l’accusa di riciclaggio. Protagonista di questa storia, infida come le sabbie mobili, è un operaio versiliese. Finito per un piccolo prestito in un vortice che l’ha risucchiato. E se per superare il calvario personale ci vorrà tempo, quello giudiziario – affrontato con la tutela dell’avvocato Enrico Carboni e celebrato con rito abbreviato – si è concluso con una sentenza di assoluzione. Emessa dal Gup del Tribunale di Lucca, Raffaella Poggi. Tutto è cominciato nel febbraio del 2021. Quando l’uomo ha risposto ad un annuncio su Facebook che prometteva un finanziamento facile e vantaggioso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

