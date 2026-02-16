Cerca di disfarsi di crack e contanti in zona Tempio in manette 35enne marocchino

Un uomo di 35 anni marocchino è stato arrestato dai carabinieri di Modena mentre cercava di disfarsi di crack e denaro contante nella zona di Tempio. I militari avevano intensificato i controlli nelle aree più problematiche della città, come la stazione ferroviaria e il Parco Novi Sad, per contrastare lo spaccio di droga e le attività illecite. Durante un posto di blocco, il 35enne ha tentato di nascondere la droga e il denaro, ma è stato subito fermato.

A insospettire i carabinieri il fare sospetto dell'uomo con un'altra persona. A nulla è servito il tentativo di sbarazzarsi di stupefacenti e soldi L'operazione è scattata nella notte di giovedì scorso. Una pattuglia della Sezione Radiomobile, durante il consueto pattugliamento tra via Munari e via Ferrari, ha notato due uomini confabulare in modo sospetto. Alla vista delle divise, uno dei due ha tentato di sbarazzarsi di alcuni involucri di plastica, calciandoli sotto un'auto in sosta. Il movimento non è sfuggito ai carabinieri, che hanno recuperato circa 90 grammi di crack. Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato 165 euro in contanti, ritenuti il frutto dell'attività di spaccio.