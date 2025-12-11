Spaccio di crack in zona Tempio due arresti da parte dei Carabinieri

Nella notte di mercoledì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Modena hanno arrestato due uomini durante un controllo in zona Tempio, nell’ambito di un’operazione antidroga. L’intervento ha portato al fermo di soggetti coinvolti nello spaccio di crack, contribuendo alla sicurezza della zona e al contrasto del fenomeno dello spaccio nel territorio.

Nella notte di mercoledì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Modena, impegnati in un normale servizio di pattugliamento in zona Tempio, hanno arrestato due uomini. L'attenzione dei militari è stata attirata da via Paolo Ferrari angolo via Munari, dove i due hanno cercato di nascondersi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

