Auto Moto Napoli Expo 2026 alla Mostra d’Oltremare

Auto Moto Napoli Expo torna nel 2026, confermando il suo ruolo come evento di riferimento per appassionati e professionisti del settore. Dopo il successo della prima edizione, con oltre 40.000 visitatori, la manifestazione si svolgerà dal 4 al 7 giugno presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, offrendo un’occasione per scoprire le novità e le tendenze del mondo dell’automobile e della motocicletta.

