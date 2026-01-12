Tuttohotel 2026 l’Inaugurazione della sesta edizione alla Mostra D’Oltremare

Tuttohotel 2026, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, apre le sue porte per la sesta edizione. L’evento, dedicato al settore alberghiero e della ristorazione, si svolgerà fino a mercoledì 14 gennaio, offrendo un’occasione di confronto e aggiornamento professionale. La manifestazione rappresenta un momento importante per gli operatori del settore, che trovano in questa fiera un punto di riferimento per le novità e le tendenze del mercato.

Prende il via la sesta edizione di Tuttohotel alla Mostra d’Oltremare di Napoli. La fiera si concluderà mercoledì 14 gennaio. Alla Mostra d’Oltremare di Napoli lunedì 12 gennaio 2026, dalle ore 10.30 si inaugura la 6° edizione di Tuttohotel che prosegue fino a mercoledì 14 gennaio, tra innovazione e networking per gli operatori professionali del . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Tuttohotel 2026, l’Inaugurazione della sesta edizione alla Mostra D’Oltremare Leggi anche: A Napoli torna Tuttohotel: dal 12 al 14 gennaio alla Mostra d’Oltremare Leggi anche: Auto moto Napoli expo 2026, la nuova edizione a giugno alla Mostra d’Oltremare La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tuttohotel 2026: al via la sesta edizione alla Mostra d'Oltremare di Napoli - Tuttohotel 2026 torna alla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 12 al 14 gennaio: 180 brand, Vision Hotel, formazione e Tuttohotel Awards per l'ospitalità. horecanews.it Napoli, lunedì prende il via la sesta edizione di Tuttohotel alla Mostra d'Oltremare - 30 si inaugura la 6° edizione di Tuttohotel che prosegue fino a mercoledi 14 gennaio, tra innovazione ... ilmattino.it

Torna Tuttohotel 2026: tre giorni di business e networking per l'hospitality - Tuttohotel 2026 alla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 12 al 14 gennaio: oltre 180 brand, 30 eventi formativi e nuove aree dedicate all'ospitalità su misura. horecanews.it

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli lunedi 12 gennaio 2026, dalle ore 10.30 si inaugura la 6° edizionedi Tuttohotel che prosegue fino a mercoledi 14 gennaio, tra innovazione e networking per gli ... . leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it . #economia #fiera # - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.