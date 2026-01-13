Confcommercio Padova | Incentivi per i negozi del centro? Copiamo Udine
Confcommercio Padova si ispira al modello di Udine per incentivare i negozi del centro storico. In una lettera indirizzata al sindaco Sergio Giordani e all’assessore al commercio Alessandro Bressa, il presidente Bertin propone di adottare un meccanismo analogo, considerando l’esperienza friulana, dove sono stati destinati 1,4 milioni di euro a sostegno delle attività commerciali locali.
