Centri per l’impiego di Brindisi e provincia | 54 annunci di lavoro e 90 figure ricercate

Il nuovo report Arpal sul mercato del lavoro a Brindisi e provincia evidenzia 54 annunci attivi e 90 posizioni aperte in diversi settori. Un panorama dinamico che offre numerose opportunità per chi cerca un'occupazione, confermando l'importanza dei centri per l’impiego locali come punto di riferimento per il mercato del lavoro.

BRINDISI - Pubblicato il nuovo report Arpal sugli annunci di lavoro nel Brindisino. Anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: sono 54 gli annunci attivi, per un totale di 90 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.A guidare il. Brindisireport.it

