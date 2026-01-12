Centri per l’impiego di Brindisi e provincia | 47 annunci di lavoro e 269 figure ricercate

Ecco l'introduzione richiesta: Il report settimanale del 2026 dell’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia presenta 47 annunci di lavoro e 269 figure professionali ricercate nei centri per l’impiego di Brindisi e provincia. Un aggiornamento utile per chi cerca opportunità lavorative nella zona, con dati aggiornati e disponibili online per consultazione.

BRINDISI - Il primo report settimanale del 2026, elaborato dall’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia, visionabile al seguente link https:rb.gyn66xpv, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 47 annunci attivi, per un totale di 269 posti di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 54 annunci di lavoro e 90 figure ricercate Leggi anche: Offerte di lavoro nel Brindisino: 66 annunci per 123 figure ricercate Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 54 annunci di lavoro e 90 figure ricercate sul portale regionale “LavoroXTe” - Il Camper del Lavoro di ARPAL Puglia, prosegue il suo viaggio nei comuni del sud e nord della provincia, facendo nuovamente tappa dal 15 al 18 dicembre a Erchie, Mesagne, Latiano e Oria. brundisium.net Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 47 annunci di lavoro - Il Camper del Lavoro di ARPAL Puglia, prosegue il suo viaggio nei comuni del sud e L'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. sudnews.it centri.impiego.toscana Centro per l'Impiego della Versilia OPEN DAY 23 GENNAIO 2026 Per IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A Consulta l'offerta sul portale Toscana Lavoro! https://tinyurl.com/yrh5jc8x Cod. Off. LU-275203 Ti aspettiamo con il - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.