Un tributo alle forze dell’ordine per un’azione puntuale, rapida ed efficiente. La criminologa Roberta Bruzzone, dopo essere stata derubata alla stazione Termini, del proprio cellulare, come ha raccontato lei stessa su Fb, ha chiesto e ottenuto l’intervento delle forze dell’ordine che hanno bloccato il ladro e restituito il maltolto alla star televisiva. Sui social network Bruzzone ha parlato di un individuo che, mentre lei si trovava in stazione in attesa del treno, le ha rubato il telefonino presumibilmente dalle mani. Per poi dare atto alla polizia. Il furto a Roberta Bruzzone e l’ordine pubblico a Termini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cellulare rubato a Roberta Bruzzone, la polizia glielo ritrova subito. Tributo agli agenti: “Bravissimi, grazie!”

