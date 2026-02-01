Il capo della polizia Pisani ha scritto agli agenti feriti a Torino, lodando il loro lavoro. In una lettera, ha ringraziato i poliziotti per aver affrontato una giornata difficile con coraggio e professionalità. Tra i rischi e le tensioni, gli agenti si sono messi in gioco per mantenere l’ordine pubblico. Pisani ha sottolineato quanto il loro impegno sia fondamentale per il funzionamento dello Stato.

Roma, 1 febbraio 2026 – “Care colleghe e cari colleghi, il servizio di ordine pubblico, affrontato e gestito nella giornata di ieri a Torino, in un contesto particolarmente complesso e difficile, ha ancora una volta messo in luce la vostra dedizione nell'essere, con professionalità, equilibrio e rischio della propria incolumità, servitori del nostro Stato democratico”. È un passaggio della lettera scritta a mano dal capo della polizia Vittorio Pisani inviata agli agenti rimasti feriti durante il corteo pro Askatasuna ieri a Torino. “Non smetterò mai di dirvi grazie. Grazie, perché il vostro impegno, silenzioso e costante, è garanzia per la tutela delle nostre istituzioni democratiche e per la sicurezza delle nostre comunità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Grazie per la vostra dedizione”. Il capo della polizia Pisani scrive agli agenti feriti a Torino

