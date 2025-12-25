Porte Sante | chiusa a SMaria Maggiore

20.10 Il Cardinale Rolandas Makrickas chiude la Porta Santa a Santa Maria Maggiore. Lo stesso rito solenne si ripeterà per la Porta Santa in Laterano, a San Giovanni in Laterano, il 27 dicembre, con il Cardinale vicario Baldassare Reina e il 28 dicembre a San Paolo Fuori Le Mura dall'Arciprete della Basilica, Cardinale James Harvey. La Porta Santa, che era stata aperta da Papa Francesco a Rebibbia, è stata chiusa nei giorni scorsi dal Cardinale Baldassare Reina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

