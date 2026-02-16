C’è questa voce su di te Olimpiadi invernali la domanda a Federica Brignone e la sua risposta secca
Federica Brignone ha risposto con fermezza alla domanda su di lei durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dove ha vinto due medaglie d’oro. La sua vittoria ha portato alla luce voci e supposizioni che circolano sul suo conto, alimentate anche dalla sua presenza costante sul podio. La campionessa, 35 anni, ha dimostrato di essere ancora una protagonista indiscussa dello sci alpino, portando a casa i riconoscimenti più ambiti.
Il doppio oro conquistato sulle nevi di Milano Cortina 2026 ha proiettato Federica Brignone, 35 anni, in una dimensione ancora più alta dello sport mondiale. Un risultato che non rappresenta solo un trionfo personale, ma anche un momento simbolico per tutto lo sci alpino italiano, tornato al centro della scena olimpica con una protagonista capace di unire talento, esperienza e continuità di rendimento. Le sue prestazioni hanno acceso entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando al tempo stesso interrogativi sul futuro della campionessa valdostana. Dopo imprese di questo livello, infatti, è inevitabile che si aprano riflessioni sulla carriera e sulle prospettive sportive.
Olimpiadi invernali, le parole di Sofia Goggia su Federica Brignone e il pubblico sorpreso
Sofia Goggia ha commentato Federica Brignone, vincitrice dell’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina, perché si sentiva delusa per aver concluso decima, a pochi centesimi dal podio.
“Vabbè ma Federica…”. Sofia Goggia, italiani senza parole: che ha detto su Brignone dopo il trionfo alle Olimpiadi invernali
Federica Brignone ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina, e Sofia Goggia ha detto “Vabbè ma Federica…”.
Federica Brignone ha detto che, nonostante i risultati eccezionali alle Olimpiadi, tornerebbe volentieri indietro di un anno per non rompersi la gamba x.com
Corriere della Sera. . Nel giorno del trionfo di Federica Brignone nello sci e dei risultati strabilianti di tutto lo sport azzurro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha fatto visita alla sede del Corriere della Sera in via Solferino - facebook.com facebook