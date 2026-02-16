Vabbè ma Federica… Sofia Goggia italiani senza parole | che ha detto su Brignone dopo il trionfo alle Olimpiadi invernali 

Federica Brignone ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina, e Sofia Goggia ha detto “Vabbè ma Federica…”. La frase rivela la sua delusione per il risultato, arrivata a pochi istanti dalla fine della gara di slalom gigante. Goggia, che si aspettava di salire sul podio, si è trovata a chiudere decima, a meno di un secondo dal terzo posto. La sua reazione ha fatto parlare gli appassionati di sci.

L'eco della gara di Slalom Gigante alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina continua a farsi sentire, soprattutto per l'esito che ha visto Federica Brignone conquistare la medaglia d'oro e Sofia Goggia chiudere al decimo posto, a pochissimi centesimi da un podio che per lunghi tratti era sembrato possibile. Una prova tiratissima, giocata sui dettagli e sui distacchi minimi, che ha consegnato alla valdostana il trionfo olimpico e alla bergamasca una delusione difficile da digerire, maturata sul filo dei centesimi. L'intervista a caldo di Sofia Goggia, dopo aver perso almeno l'argento per 25 centesimi nel Gigante, è divenuta virale per il modo in cui fa i complimenti a Federica Brignone che ha conquistato la seconda medaglia d'oro delle Olimpiadi Invernali.

Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi di Milano Cortina, e Sofia Goggia ha commentato con parole dure la sua prestazione, sottolineando il suo rammarico.

Sofia Goggia ha commentato Federica Brignone, vincitrice dell’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina, perché si sentiva delusa per aver concluso decima, a pochi centesimi dal podio.

