Vabbè ma Federica… Sofia Goggia italiani senza parole | che ha detto su Brignone dopo il trionfo alle Olimpiadi invernali
Federica Brignone ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina, e Sofia Goggia ha detto “Vabbè ma Federica…”. La frase rivela la sua delusione per il risultato, arrivata a pochi istanti dalla fine della gara di slalom gigante. Goggia, che si aspettava di salire sul podio, si è trovata a chiudere decima, a meno di un secondo dal terzo posto. La sua reazione ha fatto parlare gli appassionati di sci.
L’eco della gara di Slalom Gigante alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina continua a farsi sentire, soprattutto per l’esito che ha visto Federica Brignone conquistare la medaglia d’oro e Sofia Goggia chiudere al decimo posto, a pochissimi centesimi da un podio che per lunghi tratti era sembrato possibile. Una prova tiratissima, giocata sui dettagli e sui distacchi minimi, che ha consegnato alla valdostana il trionfo olimpico e alla bergamasca una delusione difficile da digerire, maturata sul filo dei centesimi. L’intervista a caldo di Sofia Goggia, dopo aver perso almeno l’argento per 25 centesimi nel Gigante, è divenuta virale per il modo in cui fa i complimenti a Federica Brignone che ha conquistato la seconda medaglia d’oro delle Olimpiadi Invernali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Vabbè ma Federica…”. Sofia Goggia, italiani senza parole: che ha detto su Brignone dopo il Gigante
Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi di Milano Cortina, e Sofia Goggia ha commentato con parole dure la sua prestazione, sottolineando il suo rammarico.
Olimpiadi invernali, le parole di Sofia Goggia su Federica Brignone e il pubblico sorpreso
Sofia Goggia ha commentato Federica Brignone, vincitrice dell’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina, perché si sentiva delusa per aver concluso decima, a pochi centesimi dal podio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sofia Goggia e l'intervista virale: Vabbè, complimenti a Federica. Com’è il rapporto con Brignone; Immensa Federica Brignone: trionfa nel superG di Milano Cortina 315 giorni dopo il gravissimo infortunio; Sofia Goggia bronzo a Cortina in un clima surreale: L'attesa per la caduta della Vonn non ha aiutato; Brignone da leggenda, l’inchino delle avversarie: Goggia invece rosica. Il dramma sportivo di Della Mea: beffa atroce.
Vabbè ma Federica…. Sofia Goggia, italiani senza parole: che ha detto su Brignone dopo il trionfo alle Olimpiadi invernaliL’eco della gara di Slalom Gigante alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina continua a farsi sentire, soprattutto per l’esito che ha visto Federica Brignone ... thesocialpost.it
Sofia Goggia e l’intervista virale: Vabbè, complimenti a Federica. Com’è il rapporto con BrignoneCosa ha detto la campionessa bergamasca che ha chiuso al 10° posto, a 25 centesimi dall'argento? Il complimento a Brignone è sincero ma arriva in un ... fanpage.it
"Complimenti a Federica" L'intervista a Sofia Goggia è virale dopo il secondo oro conquistato da Federica Brignone - facebook.com facebook
MAGNIFICA ITALIA A CORTINA Nonostante il pettorale numero 14 e la pista leggermente segnata, Federica Brignone spacca definitivamente la prima manche con una prova impressionante Sofia Goggia in zona medaglie, volando dal terzo settore e x.com