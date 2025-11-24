Tentato furto nello stabilimento ladri in fuga a mani vuote | cassaforte abbandonata nel bosco
Un tentativo di furto è stato sventato nella tarda serata grazie ai sistemi di sicurezza e all’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto in uno stabilimento della grande distribuzione alimentare di Magione.Intorno alle 22 le telecamere di sorveglianza hanno immortalato due, forse. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
