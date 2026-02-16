Konami ha svelato il nuovo gioco della serie Castlevania, chiamato Belmont’s Curse, dopo aver pubblicato un trailer con scene di gameplay. La casa giapponese ha deciso di lanciare il titolo entro la fine del 2026, promettendo un’esperienza rinnovata ai fan più appassionati. Nel video si vedono ambientazioni oscure e combattimenti intensi, che anticipano le novità del prossimo capitolo.

Konami Digital Entertainment ha annunciato Castlevania: Belmont’s Curse, nuovo capitolo della storica serie Castlevania che uscirà entro la fine del 2026. Sviluppato in collaborazione con Evil Empire Studios e Motion Twin, Castlevania: Belmont’s Curse celebra il 40° anniversario della serie e ne porta avanti l’immersivo gameplay Action-Exploration 2D, introducendo un nuovo cast di personaggi e inedite ambientazioni. Aggiungetelo ora alle vostre wishlist su PlayStation 5, Xbox Series XS e Steam. A oltre due decadi dagli eventi narrati in Castlevania III: Dracula’s Curse e nella recente serie animata, è tra le strade della Parigi del XV secolo che sta per essere scritto, con inchiostro rosso sangue, il nuovo capitolo della storica Casa Belmont. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Castlevania: Belmont's Curse è stato annunciato da Konami con un trailer gameplay

Durante lo State of Play di febbraio, Konami ha annunciato “Castlevania: Belmont’s Curse”, riportando la saga di Castlevania alla ribalta dopo anni di silenzio.

