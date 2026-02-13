Durante lo State of Play di febbraio, Konami ha annunciato “Castlevania: Belmont’s Curse”, riportando la saga di Castlevania alla ribalta dopo anni di silenzio.

Dopo anni di assenza dai riflettori, la saga di Castlevania torna con un nuovo capitolo annunciato durante lo State of Play di febbraio: Castlevania: Belmont’s Curse. Il progetto segna il ritorno della serie con un’esperienza 2D moderna ma radicata nella tradizione gotica che l’ha resa celebre. La collaborazione con gli autori di Dead Cells promette un gameplay più dinamico e tecnico. L’uscita è fissata per il 2026 e l’entusiasmo dei fan è già alle stelle. Il destino dei Belmont è pronto a riaccendersi tra disperazione e redenzione. L’annuncio conferma che il gioco è ambientato nel 1499, in una Parigi sprofondata nel caos dopo l’improvvisa comparsa di creature mostruose. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Castlevania: Belmont’s Curse annunciato da Konami allo State of Play

Approfondimenti su castlevania belmont

Questa sera, durante lo State of Play di Sony, Bungie annuncerà una diretta dedicata a Marathon, il suo nuovo sparatutto.

Ultime notizie su castlevania belmont

Argomenti discussi: Castlevania: Belmont’s Curse uscirà quest’anno su PS5; Castlevania Belmont's Curse è il nuovo capitolo degli autori di Dead Cells; Castlevania Belmont's Curse è il nuovo Castlevania che tutti stavamo aspettando; Castlevania: Belmont’s Curse annunciato da KONAMI.

Castlevania: Belmont’s Curse è realtà: in arrivo un nuovo capitolo dopo 12 anniSviluppato da Evil Empire e Motion Twin, ovvero i team dietro successi come The Rogue Prince of Persia e Dead Cells, il gioco è ambientato 23 anni dopo gli eventi di Castlevania: Dracula’s Curse e ... hdblog.it

Konami presenta Castlevania: Belmont's Curse per PC e consoleKonami presenta Castlevania: Belmont's Curse per PC e console | Un nuovo metroidvania sviluppato da Evil Empire e Motion Twin. thegamesmachine.it

Castlevania Belmont’s Curse accende le tenebre sulla Parigi medievale Konami celebra l’anniversario della saga con un nuovo capitolo bidimensionale e un erede dei Belmont pronto alla battaglia. #CastlevaniaBelmont’sCurse #EvilEmpireStudios #Konami - facebook.com facebook