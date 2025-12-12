Mega Man Dual Override è stato annunciato ai The Game Awards 2025 con un trailer gameplay

Durante i The Game Awards 2025, è stato presentato un trailer gameplay di Mega Man Dual Override, segnando il tanto atteso ritorno del celebre franchise. L'annuncio ha entusiasmato i fan, confermando la rinascita di uno dei titoli più iconici dei videogiochi.

Il palco dei The Game Awards 2025 ha ospitato un annuncio che i fan attendevano da anni: il ritorno di Mega Man con Mega Man Dual Override. Capcom ha sorpreso il pubblico svelando il nuovo titolo con un breve ma significativo trailer gameplay, confermando che la storica saga di action platform 2D non è stata dimenticata. Pur con poche informazioni a disposizione, l’annuncio ha catalizzato l’attenzione della community, ora pronta a seguire l’evoluzione di questo nuovo capitolo previsto per il 2027 su praticamente tutte le principali piattaforme. La clip mostrata, della durata di pochi secondi, ha offerto un assaggio della direzione artistica e delle meccaniche: grafica cartoon, movimenti rapidi, nemici iconici e sezioni platform ricche di scale e appoggi mobili. 🔗 Leggi su Game-experience.it