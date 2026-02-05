I residenti di strada dei Tufi si trovano a fare i conti con i cassonetti spariti. Nei giorni scorsi, le isole ecologiche sono state eliminate, lasciando i cittadini senza punti di raccolta vicini a casa. Nonostante questa modifica, la Tari si paga regolarmente, ma il servizio di raccolta si fa più difficile, costringendo molti a cercare alternative lontane. La situazione ha sollevato molte proteste tra chi vive in zona.

"Il servizio viene meno ma la Tari no": è la situazione denunciata da alcuni cittadini residenti in strada dei Tufi, dove nei giorni scorsi sono state eliminate due postazioni per la raccolta dei rifiuti senza che ne fossero predisposte di nuove. "Pochi giorni fa sono stati rimossi i bidoni dell’immondizia dalla strada dei Tufi, sia all’altezza del Borghetto sia all’incrocio con la strada del Mandorlo – racconta Elena Pepi, residente in strada dei Tufi –. Per quanto riguarda la nostra postazione, i bidoni erano di vecchia generazione. Credevamo che i contenitori venissero rimpiazzati con quelli di ultima generazione, come stava avvenendo in altre zone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Appello a Sei Toscana. Tufi, eliminati i cassonetti: "Isole ecologiche lontane"

