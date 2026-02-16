Cassino Laboratorio di Lettura Uno nessuno e centomila - 2° Incontro

Al via il laboratorio di Lettura “Uno, nessuno e centomila” - 2° Incontro.Appuntamento il 20 febbraio alle ore 16:30 presso il Palazzo della cultura Caffè Letterario Apeiron"Ma io non sono quello che voi vedete!" – Verso il Secondo Incontro.Il viaggio dentro la follia (o la troppa lucidità?) di Vitangelo Moscarda continua. Dopo l'emozione del primo appuntamento, il nostro omaggio al centenario di Pirandello entra nel vivo.Se nel primo incontro abbiamo iniziato a dubitare della nostra immagine riflessa, nel secondo ci chiederemo: possiamo davvero liberarci delle maschere che gli altri ci hanno cucito addosso?Vi aspettiamo per sfogliare insieme le pagine di "Uno, nessuno e centomila" in un clima di confronto aperto, davanti a un buon caffè.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Il Laboratorio di Lettura

