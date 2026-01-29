Cassino Laboratorio di Lettura Uno nessuno e centomila

100 Anni di Vitangelo Moscarda: Un Centenario da non Perdere!Le novità e le iniziative non si fermano! Ecco la seconda proposta per il  gruppo di lettura del Caffè Aperion al Palazzo della cultura di Cassino prevista per il 7 febbraio alle ore 16.30.e questa volta l'occasione è davvero storica.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

