centomila uno nessuno - la curiosa storia di luigi pirandello

23 gen 2026

GIUSEPPE PAMBIERI IN "CENTOMILA, UNO, NESSUNO"La curiosa storia di Luigi PirandelloALL' ECOTEATRO DI MILANOUN' INTERPRETAZIONECOINVOLGENTE ED EMOZIONANTE.UNO SPETTACOLO DA NON PERDERE!DAL 31 GENNAIO AL 1 FEBBRAIO 2026Approda all' Ecoteatro di Milano l'appassionante spettacolo "Centomila, uno.

Leggi anche: Teatro a Racalmuto, in scena "Uno nessuno e centomila" di Pirandello

Uno, nessuno e centomila. Da Pirandello ai social: il coraggio di ambire al nullaNell’epoca dei social, il desiderio di affermare sé stessi si traduce spesso in un’esibizione continua e compulsiva.

I cento anni di Uno, nessuno e centomila. Il neuropsichiatra Massimo Ammaniti: «Oggi Pirandello è attualissimo, serve avere dubbi e riconoscere i propri limiti»«Che fai?» mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. «Niente» le risposi, «mi guardo qua, dentro ...

Uno, Nessuno, Centomila compie cento anni e arriva in Calabria con Reggiani e Jane AlexanderDal 28 al 30 gennaio il capolavoro di Pirandello in scena a Crotone e Cosenza per le rassegne regionali finanziate dalla Regione Calabria

