Caso Ruggi per lo ‘sceriffo’ chiesta l’archiviazione | Non era dove Daniela è morta

Il caso Ruggi si è riaperto quando la procura di Modena ha chiesto l’archiviazione della posizione di Domenico Lanza, sostenendo che non era presente nel luogo dove Daniela è stata trovata morta. La decisione arriva pochi giorni dopo che i resti di Daniela Ruggi sono stati identificati a Vitrola, confermando che Lanza non si trovava sul sito al momento della scomparsa. La procura ha osservato che l’uomo aveva un alibi solido e che le prove raccolte non indicano la sua presenza sul luogo del delitto.

Reggio Emilia, 16 febbraio 2026 – Lo scorso 5 febbraio, a pochi giorni dalla svolta del caso di Daniela Ruggi, con la conferma che erano suoi i resti ritrovati a Vitrola, la procura di Modena ha chiesto l’archiviazione del fascicolo per sequestro di persona per Domenico Lanza. Il 67enne originario di Cavriago, ma residente a Polinago era l’unico indagato per la scomparsa della donna, avvenuta il 20 settembre del 2024. Lanza si è sempre professato innocente, ammettendo di conoscere Daniela, ma di non avere nulla a che fare con la sua scomparsa. Di recente è emersa agli atti una telefonata svoltasi proprio il giorno della scomparsa di Daniela, di cui ‘lo sceriffo’ però ammette di non avere ricordi chiari: «Non ricordo nulla di quella telefonata, il 20 settembre, quindi è impossibile riferire qualcosa di quello che ci siamo detti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Ruggi, per lo ‘sceriffo’ chiesta l’archiviazione: “Non era dove Daniela è morta” Daniela Ruggi, chiesta archiviazione per “lo sceriffo” Domenico Lanza: “Non ricordo nulla della nostra telefonata” Daniela Ruggi ha chiesto l’archiviazione per Domenico Lanza, noto come “lo sceriffo”, perché non ricorda nulla della loro telefonata. Caso Ruggi, lo sceriffo affranto: "Ho pianto tanto, per me Daniela era una figlia" Modena, 1 febbraio 2026 – La frazione di Vitriola vive giorni di grande preoccupazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lo ‘sceriffo’ Domenico Lanza: Daniela Ruggi bambina nel corpo di donna, tutti se ne approfittavano; Caso Daniela Ruggi, chiesta l’archiviazione per Domenico Lanza, lo sceriffo; Caso Ruggi, possibile svolta per il recupero di altri resti; Il test di gravidanza e l'uomo misterioso: tutti i dubbi sul caso di Daniela Ruggi. Daniela Ruggi, chiesta archiviazione per lo sceriffo Domenico Lanza: Non ricordo nulla della nostra telefonataLa Procura di Modena ha chiesto l'archiviazione del fascicolo per sequestro di persona a carico di Domenico Lanza, lo sceriffo unico indagato ... fanpage.it Caso Daniela Ruggi, chiesta l’archiviazione per Domenico Lanza, lo sceriffoEra l’unico indagato per la scomparsa della trentaduenne di Vitriola, della quale è stato rinvenuto il teschio a Capodanno in una torre diroccata vicino a casa sua ... msn.com Caso Daniela Ruggi, chiesta l’archiviazione per Domenico Lanza, “lo sceriffo” x.com SCABBIA AL RUGGI, PRIMO CASO DOPO UN RICOVERO DA VALLO facebook