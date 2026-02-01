Caso Ruggi lo sceriffo affranto | Ho pianto tanto per me Daniela era una figlia

Modena, 1 febbraio 2026 – La frazione di Vitriola vive giorni di grande preoccupazione. Le autorità hanno continuato con i sopralluoghi, le ricerche e gli scavi nel tentativo di trovare Daniela, scomparsa ormai da settimane. Lo sceriffo Ruggi si mostra affranto e commosso. Ha detto di aver pianto molto, perché per lui Daniela era come una figlia. La comunità aspetta notizie, sperando in un esito positivo dopo settimane di angoscia.

Modena, 1 febbraio 2026 – Sopralluoghi, ricerche, scavi. Sono giornate ad alta tensione quelle che caratterizzano la minuscola frazione di Vitriola. Saranno utilizzate tecniche forensi per interpretare e studiare ogni singolo elemento e non è escluso che potranno essere consultati anche altri esperti della medicina legale modenese in palinologia forense. Infatti la palinologia – che studia il polline – consente, esaminando quello che si posa sopra gli oggetti, di capire lo spostamento di quegli stessi oggetti. Se per caso sul teschio ci fosse polline di un altro territorio, potrebbe emergere la prova che è stato spostato.

