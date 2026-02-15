Daniela Ruggi chiesta archiviazione per lo sceriffo Domenico Lanza | Non ricordo nulla della nostra telefonata

Daniela Ruggi ha chiesto l’archiviazione per Domenico Lanza, noto come “lo sceriffo”, perché non ricorda nulla della loro telefonata. La Procura di Modena ha deciso di chiudere il caso, dopo aver verificato che l’indagato non ha fornito elementi utili. L’episodio riguarda un’interazione tra i due avvenuta diversi mesi fa, durante la quale Ruggi aveva parlato di un tentativo di intimidazione.