Daniela Ruggi chiesta archiviazione per lo sceriffo Domenico Lanza | Non ricordo nulla della nostra telefonata
Daniela Ruggi ha chiesto l’archiviazione per Domenico Lanza, noto come “lo sceriffo”, perché non ricorda nulla della loro telefonata. La Procura di Modena ha deciso di chiudere il caso, dopo aver verificato che l’indagato non ha fornito elementi utili. L’episodio riguarda un’interazione tra i due avvenuta diversi mesi fa, durante la quale Ruggi aveva parlato di un tentativo di intimidazione.
La Procura di Modena ha chiesto l'archiviazione del fascicolo per sequestro di persona a carico di Domenico Lanza, "lo sceriffo" unico indagato in merito al caso di Daniela Ruggi. Agli atti una telefonata tra i due il giorno della scomparsa.
Daniela Ruggi incinta? Lo ‘sceriffo’ Domenico Lanza: “Nel caso mi sarei preso cura di lei”
Domenico Lanza, noto come lo ‘sceriffo’ di Modena, si lascia andare a qualche battuta sulla presunta gravidanza di Daniela Ruggi.
Daniela Ruggi, i dubbi dello sceriffo Domenico Lanza che non teme le indagini: "Erano fuoripista"
Domenico Lanza, lo sceriffo che sta seguendo il caso della morte di Daniela Ruggi, non si lascia intimidire.
