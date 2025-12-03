Caso Ramy Elgaml indagini chiuse | i pm confermano l' omicidio stradale per l’amico e il carabiniere

Milano, 3 dicembre 2025 – Nuovo capitolo del caso di Ramy Elgaml, il 19enne deceduto dopo lo schianto del TMax, al termine di un inseguimento di 8 chilometr i (avvenuto il 24 novembre 2024), la Procura di Milano ha chiuso le indagini, per la seconda volta, in vista della richiesta di processo per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi, che guidava lo scooter, e del carabiniere che era alla guida dell'ultima macchina inseguitrice. Milano, il video inedito sulla morte di Ramy: le fasi finali dell'inseguimento Altri sei militari indagati. Nel nuovo atto complessivo di conclusione dell'inchiesta figurano anche gli altri sei militari indagati con accuse, a vario titolo, di favoreggiamento e depistaggio per la cancellazione di video e file di testimoni, di false informazioni ai pm e di falso ideologico sul verbale d'arresto per resistenza di Bouzidi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso Ramy Elgaml, indagini chiuse: i pm confermano l'omicidio stradale per l’amico e il carabiniere

