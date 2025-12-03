Caso Ramy chiuse le indagini | Fares e un carabiniere verso processo per omicidio stradale gli altri 6 militari per falso e depistaggio

Sono 8 in tutti gli indagati, tutti vanno verso il rinvio a giudizio Nuovi aggiornamenti sul caso Ramy. La procura di Milano ha chiuso le indagini sulla caso della morte del 19enne egiziano morto la notte del 24 novembre 2024. Fares Bouzidi, amico 22enne alla guida dello scooter Tmax, va vers. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caso Ramy, chiuse le indagini: Fares e un carabiniere verso processo per omicidio stradale, gli altri 6 militari per falso e depistaggio

