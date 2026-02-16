Caso Ramy Elgaml cambia l’imputazione per il carabiniere | omicidio stradale ma per eccesso colposo in adempimento del dovere

Ramy Elgaml è morto a Milano il 24 novembre 2024 durante un inseguimento tra un carabiniere e uno scooter, e ora l’imputazione cambia. Il pubblico ministero ha deciso di accusare il carabiniere di omicidio stradale con l’aggiunta di eccesso colposo in atto di dovere. La modifica deriva dal fatto che, secondo le indagini, l’agente avrebbe agito in modo imprudente durante il tentativo di fermare lo scooter. Un dettaglio chiave riguarda la manovra rischiosa che avrebbe contribuito all’incidente fatale.

Nuovo capitolo nell’inchiesta sulla morte di Ramy Elgaml, il 19enne deceduto il 24 novembre 2024 a Milano dopo uno scontro durante un inseguimento tra carabinieri e lo scooter guidato da Fares Bouzidi. La Procura di Milano, con i pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini e l’aggiunto Paolo Ielo, ha notificato oggi una nuova chiusura indagini, che modifica l’imputazione a carico del carabiniere alla guida dell’auto durante la fase finale dell’inseguimento: ora si parla di omicidio stradale per «eccesso colposo nell’adempimento del dovere». In sostanza, la Procura riconosce che il militare stava «adempiendo a un proprio dovere», visto che Bouzidi è già stato condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi per resistenza a pubblico ufficiale con rito abbreviato.🔗 Leggi su Open.online

Il carabiniere coinvolto nel caso Ramy Elgaml rischia ora di essere accusato di eccesso colposo nell’adempimento del dovere, invece di omicidio stradale.

Il carabiniere che la notte del 24 novembre 2024 ha investito e ucciso il 19enne Ramy Elgaml durante un inseguimento nelle vie di Milano è stato indagato per omicidio stradale e lesioni gravi.

Ramy, cambia l'imputazione: «Omicidio stradale per eccesso colposo nell'adempimento del dovere»

