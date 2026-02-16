Caso Ramy carabiniere indagato per omicidio con ‘eccesso colposo in adempimento dovere’

Il carabiniere che la notte del 24 novembre 2024 ha investito e ucciso il 19enne Ramy Elgaml durante un inseguimento nelle vie di Milano è stato indagato per omicidio stradale e lesioni gravi. La procura ha aperto un fascicolo, ipotizzando che l’agente abbia ecceduto i limiti nel tentativo di fermare il veicolo sospetto. Gli investigatori stanno analizzando le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il carabiniere che la notte del 24 novembre 2024 investì e uccise il 19enne Ramy Elgaml durante un inseguimento per le strade di Milano ora è indagato per omicidio stradale e lesioni gravi ma per “eccesso colposo nell’adempimento di un dovere”. E’ la decisione della Procura di Milano che, per la terza volta in pochi mesi, ha notificato un nuovo avviso di conclusione indagini ai militari del nucleo radiomobile di Milano coinvolti nel ‘caso Ramy’. Su 7 indagati iniziali, per questioni procedurali i pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini hanno stralciato la posizione dei due carabinieri di 48 e 30 anni accusati di false informazioni ai pm per aver mentito tre giorni dopo i fatti, il 27 novembre, alla domanda dei magistrati se avessero fatto copia dei video girati dalle telecamere “ritraenti l’inseguimento”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Ramy, carabiniere indagato per omicidio con ‘eccesso colposo in adempimento dovere’ Caso Ramy, per il carabiniere resta l'omicidio stradale, ma per "eccesso colposo nell'adempimento del dovere" Il carabiniere coinvolto nel caso Ramy Elgaml rischia ora di essere accusato di eccesso colposo nell’adempimento del dovere, invece di omicidio stradale. Caso Ramy, il carabiniere che inseguì lo scooter è accusato di omicidio stradale ma in adempimento di dovere Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fares Bouzidi, l’amico di Ramy arrestato a CityLife: accusato del furto di una moto da 15mila euro; Fares Bouzidi (l'amico di Ramy che guidava il Tmax) è stato arrestato per aver rubato una moto; Fares Bouzidi, nuovi guai dopo la condanna per resistenza e l’accusa di omicidio stradale: l’amico di Ramy arrestato per furto; Accusato di aver rubato una moto a CityLife: arrestato Fares Bouzidi, il 23enne amico di Ramy Elgaml. Caso Ramy, il carabiniere che inseguì lo scooter è accusato di omicidio stradale ma in adempimento di dovereÈ arrivata oggi una nuova chiusura indagini che ha modificato l'imputazione per il carabiniere alla guida dell'ultima macchina che il 24 novembre 2024 ... fanpage.it Ramy: il carabiniere che inseguì lo scooter accusato di omicidio stradale nell’adempimento del dovereCambia il capo d’imputazione (ammorbidendosi) nel nuovo avviso di chiusura indagini notificato oggi al militare dell’Arma. Il giovane egiziano morì nel novembre di due anni fa ... ilgiorno.it Caso Ramy, 'da carabiniere omicidio stradale ma in adempimento dovere'. Così l'imputazione in una nuova chiusura indagini dei pm di Milano #ANSA x.com Ecco la prima di oggi de Il Tempo NON ELLY MA GABRIELLI - L’ex capo della Polizia Franco Gabrielli scalda i muscoli per diventare leader del centrosinistra. Nonostante la clamorosa gaffe sul caso Ramy, quando attaccò i carabinieri, adesso si ripropone e c - facebook.com facebook