Caso Petrecca Bartoletti | Con la superbia ha mortificato il lavoro dei cronisti Rai
Il nome di Petrecca è finito sotto i riflettori dopo che Bartoletti ha accusato il collega di aver umiliato i cronisti Rai con atteggiamenti di superbia. La discussione è scoppiata dopo un episodio in cui i giornalisti sono stati respinti durante un evento, suscitando indignazione tra il personale. La polemica si concentra sul modo in cui i dirigenti gestiscono i rapporti con i giornalisti e sul rispetto che dimostrano nei loro confronti.
Rai, al centro della bufera i direttori Petrecca e Bartoletti: accuse di superbia e mancato rispetto per i giornalisti. La Rai è scossa da un’ondata di polemiche che vede coinvolti i direttori Petrecca e Bartoletti, accusati di superbia e di scarsa considerazione nei confronti dei giornalisti. Le critiche, sollevate da Francesco Bei, mettono in discussione il clima interno all’azienda e i criteri di selezione dei suoi vertici, aprendo un dibattito sulla qualità dell’informazione pubblica. Un clima di superbia: la denuncia di Francesco Bei. La vicenda è emersa il 16 febbraio 2026, con le accuse mosse da Francesco Bei, che ha denunciato un clima di superbia e di mancato rispetto per il lavoro dei cronisti all’interno della Rai.🔗 Leggi su Ameve.eu
Caso Petrecca, la mobilitazione dei giornalisti Rai si estende
I giornalisti Rai annunciano uno sciopero per venerdì 13 febbraio.
Perché le Olimpiadi sulla Rai saranno senza le firme dei giornalisti? Il caso Petrecca e la drastica decisione
I giornalisti di RaiSport hanno deciso di non firmare più nessun servizio, collegamento o telecronaca durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Caso Petrecca, Bartoletti: Con la superbia ha mortificato il lavoro dei cronisti Rai.
Caso Petrecca, Bartoletti: Con la superbia ha mortificato il lavoro dei cronisti RaiIl giornalista commenta il caso Olimpiadi: Bene lo scandalo se fa cambiare i criteri con cui si scelgono i direttori ... repubblica.it
Caso Petrecca, Antinelli rompe il silenzio e spara a zero. La verità su ATP Finals e Mondiali, tensione alle stelle in casa RaiCaso Petrecca, Antinelli rompe il silenzio e spara a zero. La verità su ATP Finals e Mondiali, tensione alle stelle in casa Rai ... sport.virgilio.it
#Sanremo2026, Andrea Orlando sul caso #Pucci: "Dopo telecronaca #Petrecca alle Olimpiadi credo siano felici del passo indietro del comico #AndreaPucci" #Realpolitik facebook
#Olimpiadi, Rai ‘reintegra’ #Bulbarelli per la telecronaca della cerimonia di chiusura Il caso #Petrecca porta l'azienda a richiamare il vicedirettore di #RaiSport. Con lui il soprano Cecilia Gasdia x.com