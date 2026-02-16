Caso Petrecca Bartoletti | Con la superbia ha mortificato il lavoro dei cronisti Rai

Il nome di Petrecca è finito sotto i riflettori dopo che Bartoletti ha accusato il collega di aver umiliato i cronisti Rai con atteggiamenti di superbia. La discussione è scoppiata dopo un episodio in cui i giornalisti sono stati respinti durante un evento, suscitando indignazione tra il personale. La polemica si concentra sul modo in cui i dirigenti gestiscono i rapporti con i giornalisti e sul rispetto che dimostrano nei loro confronti.

La Rai è scossa da un'ondata di polemiche che vede coinvolti i direttori Petrecca e Bartoletti, accusati di superbia e di scarsa considerazione nei confronti dei giornalisti. Le critiche, sollevate da Francesco Bei, mettono in discussione il clima interno all'azienda e i criteri di selezione dei suoi vertici, aprendo un dibattito sulla qualità dell'informazione pubblica. Un clima di superbia: la denuncia di Francesco Bei. La vicenda è emersa il 16 febbraio 2026, con le accuse mosse da Francesco Bei, che ha denunciato un clima di superbia e di mancato rispetto per il lavoro dei cronisti all'interno della Rai.

I giornalisti Rai annunciano uno sciopero per venerdì 13 febbraio.

I giornalisti di RaiSport hanno deciso di non firmare più nessun servizio, collegamento o telecronaca durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

