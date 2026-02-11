I giornalisti Rai annunciano uno sciopero per venerdì 13 febbraio. La protesta riguarda tutti i giornalisti dei telegiornali, che si fermano per chiedere attenzione su alcune questioni interne. La mobilitazione si sta allargando, coinvolgendo sempre più colleghi che vogliono far sentire la loro voce. Nessuna notizia su eventuali incontri con la direzione, ma la data si avvicina e l’agitazione cresce.

Il sindacato dei giornalisti Rai, USIGRai, ha proclamato per venerdì 13 febbraio uno sciopero delle firme che coinvolgerà tutti i giornalisti dei telegiornali. Una protesta che si aggiunge a quella già avviata da lunedì dai giornalisti di Rai Sport, anch’essi in sciopero delle firme in segno di dissenso contro la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, commentata dal direttore di Rai Sport Paolo Petrecca. Chi aderirà all’iniziativa non firmerà i propri servizi. Nel caso di Rai Sport, la mancata firma riguarda esclusivamente i contenuti legati ai Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Caso Petrecca, la mobilitazione dei giornalisti Rai si estende

Approfondimenti su Petrecca Mobilitazione

I giornalisti di RaiSport hanno deciso di non firmare più nessun servizio, collegamento o telecronaca durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Il caso Petrecca si fa sempre più caldo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Petrecca Mobilitazione

Argomenti discussi: Olimpiadi, gaffe e polemiche: bufera sul direttore di RaiSport. Redazione in subbuglio: ritiro delle firme e sciopero. Tutti gli errori: video; Rai Sport, punto di non ritorno: Sabrina Gandolfi legge in diretta il comunicato dei giornalisti contro il Direttore Paolo Petrecca; Caso Bulbarelli - Petrecca, Rai sotto accusa: 'L'azienda premia l'appartenenza'; Milano-Cortina la protesta del cdr Rai Sport contro il direttore Petrecca | Ritiriamo le firme dai servizi fino a fine Olimpiadi.

Caso Petrecca, venerdì sciopero delle firme dei giornalisti RaiROMA «La vicenda della telecronaca della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina è stata un duro colpo all’immagine della Rai e alla dignità di tutte le giornaliste e i giornalisti ... corrieredellacalabria.it

Slavina olimpica, il caso Petrecca finisce anche sul New York Times: la disastrosa telecronaca e lo sciopero dei giornalisti di RaiSport fanno il giro del mondoDal Nyt alla Bild, dal Guardian al Washington Post: la disastrosa telecronaca di Petrecca fa il giro del mondo. Un danno anche per Meloni ... lanotiziagiornale.it

Caso Petrecca, venerdì sciopero delle firme in tutti i tg a sostegno di RaiSport x.com

Sinistra contro destra (e viceversa) per il “caso Petrecca”, e poi per il “caso Pucci”, per un altro … - facebook.com facebook