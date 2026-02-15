Caso La Penna pugno duro dell’AIA | stop prolungato dopo l’errore nel derby

L’AIA ha deciso di sospendere per un lungo periodo gli arbitri coinvolti nell’errore nel derby, dopo che La Penna ha commesso un grave fallo durante la partita a San Siro. La decisione arriva in risposta all’episodio che ha suscitato molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori. La misura mira a garantire maggior controllo e responsabilità negli arbitraggi futuri.

Il fischio finale di San Siro ha inaugurato una stagione di riflessioni profonde e provvedimenti drastici in seno all'Associazione Italiana Arbitri. La direzione di Federico La Penna nel derby d'Italia, la prima della sua carriera, rischia di trasformarsi in una macchia indelebile e, soprattutto, in un lungo esilio dai campi di Serie A. Il fischio romano, travolto dall'inesperienza nella gestione delle tensioni massime, è finito sul banco degli imputati per l'abbaglio che ha portato all'espulsione di Pierre Kalulu, un episodio che ha alterato irrimediabilmente l'equilibrio del match tra Inter e Juventus.