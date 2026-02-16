Caso Garlasco Sempio un anno dopo la riapertura dell’inchiesta | Tutto conferma la mia versione

Sempio torna a parlare un anno dopo la riapertura dell’inchiesta sul caso Garlasco, sostenendo che le nuove verifiche confermano la sua versione dei fatti. Le analisi svolte finora, come i risultati dell’incidente probatorio, sembrano avvalorare le sue accuse e le sue dichiarazioni precedenti. Durante un’intervista, l’uomo ha sottolineato di non aver cambiato opinione e di ritenere che le prove raccolte siano coerenti con quanto affermato fin dall’inizio. Tra le prove analizzate, ci sono anche i riscontri balistici e le testimonianze che continuano a sostenere la sua ricostruzione.

(Adnkronos) – “Penso che le verifiche che hanno fatto finora, come ad esempio i risultati in incidente probatorio, dimostrino sempre la stessa cosa, la versione che ho dato io l’altra volta. Di sicuro non sono tranquillo perché comunque in una situazione del genere nessuno può dire di essere tranquillo. Che ci possa essere una richiesta di rinvio a giudizio è una cosa che abbiamo messo in conto, se ci sarà l’affronteremo. Anche perché la richiesta di rinvio a giudizio non è appunto la sicurezza che poi ci sarà un processo”. A un anno dalla clamorosa riapertura del caso Garlasco, al Tg1 parla l’unico indagato, Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

