Delitto di Garlasco un anno fa la riapertura dell’inchiesta | si va verso la richiesta di processo per Andrea Sempio

A un anno dalla riapertura dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia si appresta a valutare la richiesta di processo per Andrea Sempio, l’amico del fratello della vittima, di età più giovane. La ripresa delle indagini segna un nuovo passo nel caso, mentre le autorità si preparano a formalizzare le eventuali accuse.

A un anno dalla riapertura dell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi nella quale è indagato di nuovo Andrea Sempio, l'amico del fratello della ragazza, assai più giovane di lei, la Procura di Pavia tra non molto dovrebbe tirare le somme. Possibili sviluppi dell'inchiesta. L'ipotesi più probabile é che, dopo il deposito della consulenza di Cristina Cattaneo, la nota patologa forense che con approfondimenti sulle cause della morte potrebbe offrire nuovi elementi alla ricostruzione, si chiuda l'inchiesta in vista di una richiesta di processo per il 37enne per un delitto commesso oltre 18 anni fa e di cui lui nega ogni responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Delitto di Garlasco, le indagini su Sempio e la riapertura del caso: cosa è successoIl 23 gennaio 2026 segna un anno dalla riapertura del caso Garlasco e dell’inchiesta su Andrea Sempio, avvenuta il 11 marzo 2025.

