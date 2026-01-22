A un anno dalla riapertura dell'inchiesta a Garlasco, si avvicina la possibile richiesta di processo per Andrea Sempio. Dopo il deposito della consulenza della patologa Cristina Cattaneo, le autorità sembrano orientate a valutare la chiusura del caso. La situazione rimane in fase di approfondimento, con un quadro investigativo che si sta consolidando e un esito che potrebbe arrivare a breve.

A un anno dalla riapertura dell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi nella quale è indagato di nuovo Andrea Sempio, l'amico del fratello della ragazza, la Procura di Pavia sta per tirare le somme. L'ipotesi più probabile è che, dopo il deposito della consulenza di Cristina Cattaneo - la patologa forense che con approfondimenti sulle cause della morte potrebbe offrire nuovi elementi alla ricostruzione - si chiuda l'inchiesta in vista di una richiesta di processo per il 37enne, indagato in concorso per l'omicidio della giovane., Sempio nega ogni responsabilità per il delitto, commesso oltre 18 anni fa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, un anno fa la riapertura dell'inchiesta | Verso la richiesta di processo per Andrea Sempio

Delitto di Garlasco, un anno fa la riapertura dell’inchiesta: si va verso la richiesta di processo per Andrea SempioA un anno dalla riapertura dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia si appresta a valutare la richiesta di processo per Andrea Sempio, l’amico del fratello della vittima, di età più giovane.

Leggi anche: Garlasco, indagini vicine alla chiusura: Andrea Sempio verso il processo. E spuntano le foto dell'indagato fuori casa dei Poggi dopo l'omicidio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Garlasco: verso una verità processuale | ARCHIVIO TRUE CRIME LIVE

Argomenti discussi: Se conoscevo Alberto Stasi? No, qualche anno dopo l'omicidio ero in un locale di Garlasco con Marco Poggi e i nostri amici. Lo abbiamo visto e abbiamo chiesto di cambiare tavolo: così Andrea Sempio a Verissimo; Delitto di Garlasco, in televisione spuntano altre due testimonianze; Caso Garlasco, consulenti Stasi: Cercano prove contro Alberto, lo scontro tra i legali; Garlasco, ora è scontro tra i legali di Alberto Stasi e della famiglia Poggi: Quella perizia svela il movente. Cosa sappiamo.

Delitto di Garlasco, un anno fa la riapertura dell’inchiesta: si va verso la richiesta di processo per Andrea SempioDepositata la consulenza della patologa Cristina Cattaneo, la Procura di Pavia chiuderà la indagine sull’omicidio di Chiara Poggi avviata a inizio 2025 ... ilgiorno.it

Garlasco, un anno dopo la svolta: la Procura verso la richiesta di processo per Andrea Sempio. Il nodo del Dna: «Compatibile non significa...È trascorso un anno dalla riapertura dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di ... msn.com

Anno 2023 a Garlasco, provincia di Pavia, l'ultimo saluto ad Angelo Bolzoni, Angelone per gli amici di sempre il "gigante buono" appartenente ai viking juventus. UN ULTRAS NON MUORE MAI A CHI CI GUARDA DA LASSÙ - facebook.com facebook