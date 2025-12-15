L' incertezza del diritto e la sua narrazione mediatica Il caso della sentenza sulla Scala

L'articolo analizza l'influenza del relativismo cognitivo ed etico sulla percezione e interpretazione del diritto, con particolare attenzione alla narrazione mediatica e alla crisi della certezza giuridica. Si esplora come il passaggio verso il realismo giuridico, tipico della Common Law, contribuisca a questa complessità, soprattutto in assenza di una regola del precedente nel sistema italiano.

Caro direttore, il relativismo cognitivo ed etico imperante permea anche la sfera del diritto, spingendo le dottrine giuridiche verso le sponde del realismo giuridico della Common Law: il verificarsi di tale fenomeno in un sistema giuridico in cui non vige la regola del “precedente”, è la principale causa della odierna crisi della certezza del diritto. Di conseguenza, sempre più spesso, assistiamo al fenomeno di deformazioni mediatiche che riguardano pronunce giudiziarie, in cui il soggettivismo si intreccia con il populismo mediatico, dando luogo a un gioco di specchi. Di solito tali episodi di “resistenza giudiziaria” alla volontà di Governo e Parlamento, marciavano sui binari di alleanze mediatiche esplicite e lineari. Iltempo.it

