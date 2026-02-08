L’ex ministro della Cultura francese Jack Lang e la figlia Caroline si sono dimessi sospettati di riciclaggio aggravato di frode fiscale con Epstein

L’ex ministro della Cultura francese, Jack Lang, si è dimesso dalla presidenza dell’Institut du monde arabe. La sua decisione arriva dopo che è stato coinvolto in un’indagine per riciclaggio e frode fiscale, legata alla pubblicazione delle carte del caso Epstein negli Stati Uniti. La figlia Caroline ha fatto lo stesso, lasciando il suo incarico. Il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot ha confermato di aver preso atto delle dimissioni, mentre l’inchiesta prosegue.

L’ex ministro della Cultura francese Jack Lang ha rassegnato le proprie dimissioni dalla presidenza dell’Institut du monde arabe al ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot, che ha fatto sapere di averne “preso atto”, dopo che Lang è stato convolto in un’inchiesta finanziaria emersa sulla base della pubblicazione delle carte del caso Epstein negli Usa. Lo ha segnalato ieri l’agenzia di stampa France Presse. Lang aveva diffuso una nota nella quale ribadiva che “le accuse mosse nei miei confronti sono infondate” e assicurava: “lo dimostrerò”. La figlia di Jack, Caroline Lang, si è dimessa lunedì dalla guida di un sindacato di produttori cinematografici dopo le notizie su una società offshore creata nel 2016 con Epstein. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Approfondimenti su Jack Lang

La figlia dell’ex ministro Jack Lang, Caroline Lang, si è dimessa dalla presidenza dell’Unione Indipendente di Produzione Francese.

Ultime notizie su Jack Lang

