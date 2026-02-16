Caso certificati all' ospedale Pd e M5S | Stop a scontri politici sui medici

Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle chiedono di fermare le polemiche sui medici coinvolti in un’indagine sulla certificazione di false attestazioni di accompagnamento. La richiesta nasce dal fatto che sei medici sono stati iscritti nel registro degli indagati, ma le accuse hanno già generato tensioni tra le forze politiche e tra i cittadini. Entrambe le forze politiche sottolineano che le discussioni devono restare sui fatti e non trasformarsi in propaganda. Nel frattempo, l’ospedale interessato ha avviato verifiche interne per chiarire la situazione.

Il Pd: "Tutelare l’autonomia e la dignità professionale del personale medico e sanitario". M5S: "Non spetta alla politica sostituirsi alla Magistratura" "No a scontri politici e propaganda". Questo il messaggio che arriva da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in relazione all'indagine della Procura di Ravenna su presunti certificati anti-rimpatrio che sarebbero stati emessi da parte di sei medici che risultano indagati. Il Pd dell’Emilia-Romagna condivide la posizione assunta dal Pd di Ravenna in occasione del flash mob di solidarietà in programma oggi davanti all’Ospedale di Ravenna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

A Ravenna, un’indagine sui certificati medici e i rimpatri ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sei medici del reparto di malattie infettive.

Il Partito Democratico critica le accuse rivolte ai medici coinvolti nell’inchiesta di Ravenna, mentre la Lega le definisce un atto di sabotaggio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.