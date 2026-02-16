Caso Beic Cino Zucchi | Sempre agito con rigore non farò più giurie

Cino Zucchi, architetto e docente, ha annunciato che non parteciperà più alle giurie dopo aver preso parte al caso Beic. Da oltre tre decenni, Zucchi viene scelto per la sua severità e competenza, ma questa volta ha deciso di prendere una pausa, spiegando che il suo modo di lavorare è sempre stato improntato alla precisione. La sua decisione arriva in seguito alle polemiche nate intorno alla sua partecipazione al procedimento, che hanno sollevato dubbi sulla sua imparzialità. Zucchi, che ha lavorato a numerosi progetti pubblici, ha sottolineato di aver agito sempre con rigore e traspar

“È 30 anni che faccio giurie e in genere mi chiamano proprio perché sanno che sono una persona molto rigorosa. Non farò mai più una giuria in vita mia”. Così l’ architetto Paolo Cino Zucchi a margine dell’ udienza preliminare in cui è stato rinviato a giudizio assieme a Stefano Boeri e altri 4 professionisti per le ipotesi di turbativa d’asta, falso e false dichiarazioni per la gara internazionale di progettazione della Beic. “Ho sempre agito con rigore e correttezza”, ha detto il 70enne docente del Politecnico e architetto di fama internazionale, “senza mai collegare gli elaborati progettuali ai loro autori”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Zucchi, coinvolto in un procedimento giudiziario, afferma di essere sereno perché è convinto che il processo chiarirà che ha agito con fermezza nei confronti di Beic.

Stefano Boeri e Cino Zucchi, noti architetti e docenti milanesi, sono finiti sotto processo perché sono accusati di aver manipolato una gara d’appalto e di aver fornito informazioni false riguardo a un possibile conflitto di interessi.

