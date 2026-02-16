Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha criticato duramente Bastoni per un suo errore in campo, attribuendogli la responsabilità di un episodio contestato. Sala ha anche commentato gli ex calciatori Del Piero e Chiellini, accusandoli di aver simulato in passato e di ora assumere il ruolo di censori. La sua dichiarazione arriva dopo le polemiche scatenate dall’ultima partita, in cui Bastoni è stato protagonista di un episodio controverso.

(Adnkronos) – “Certamente Bastoni ha sbagliato. Poi vedo commentatori che nella loro carriera han fatto delle simulazioni incredibili fare i censori”. Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, oggi, martedì 16 febbraio, a margine della Presentazione del nuovo report “Your Next Milano 2026”, curato da Assolombarda e Milano&Partners, commentando la simulazione del difensore dell’Inter che ha portato all’espulsione di Kalulu nel match contro la Juve. “Ci sono filmati in giro di Chiellini e Del Piero che han fatto delle simulazioni incredibili e che adesso fanno i censori”, ha sottolineato Sala, tifoso nerazzurro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Bastoni, Sala: “Ha sbagliato, ma Del Piero e Chiellini simulavano e ora sono censori”

