Renata Tosi, oggi consigliera comunale, ha richiesto pubblicamente alla vescova Sabrina Vescovi di scusarsi per le sue parole, dopo che la stessa Tosi è stata riconosciuta responsabile di diffamazione nell’ambito di un procedimento giudiziario. L’assoluzione per tenuità del fatto è stata confermata, ma Tosi evidenzia l’importanza di un chiarimento pubblico sulle affermazioni contestate.

"Accertata la diffamazione ". A intervenire sull’assoluzione per tenuità del fatto di Sabrina Vescovi, querelata nel giugno del 2019 dall’allora sindaca Renata Tosi, è la stessa Tosi, oggi consigliere comunale. "Sono innanzitutto molto contenta che il mio avvocato, Paolo Ettore Vachino, sia riuscito ad ottenere dal tribunale l’accertamento del fatto, reato – premette l’ex sindaca –. Quel che a me interessava era, in assenza di scuse pubbliche della Vescovi, che venisse accertato che le dichiarazioni a suo tempo rilasciate, avessero contenuto diffamatorio. Questo il tribunale lo ha accertato, condannando la Vescovi al pagamento delle spese legali della sottoscritta, e con riserva in sede civile delle richieste di risarcimento del danno da ‘diffamazione’". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tosi: "Vescovi chieda scusa per le sue parole"

Leggi anche: Le femministe francesi contro Brigitte Macron: "Ora chieda scusa"

Leggi anche: Cittadinanza onoraria a De Luca, l'opposizione: "Chieda scusa per le discariche aperte qui"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tosi: Vescovi chieda scusa per le sue parole.

Tosi: "Vescovi chieda scusa per le sue parole" - Dopo l’assoluzione dell’attuale segretaria del Pd per tenuità del fatto l’ex sindaca attacca: "Il giudice ha accertato che la diffamazione c’è stata". msn.com